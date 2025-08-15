TEMAS DE HOY:
Comunidad

¡Tiembla Chuquisaca! Reportan sismo de magnitud 4.0 con epicentro en Zudáñez

Autoridades realizan monitoreos para verificar si se registraron algunos daños.

Silvia Sanchez

15/08/2025 11:00

Chuquisaca, Bolivia

La Red Sismológica del Observatorio San Calixto, registró un sismo de magnitud 4.0 ocurrido durante la noche del jueves 14 de agosto en el departamento de Chuquisaca, con epicentro en la provincia Zudáñez.

“El día 14 de agosto de 2025 a horas 23h50m37 se registró un evento de magnitud 4.0 M, a una profundidad hipocentral de 19,3 km, sismo superficial. El epicentro fue localizado en la provincia Zudáñez del departamento de Chuquisaca”, señala la información publicada por el Observatorio de San Calixto.

 

Según el boletín, el movimiento sísmico se registró a 49 kilómetros al suroeste de Pasorapa, 53 kilómetros al norte-noreste de Sucre y 54 kilómetros al sur-sureste de Aiquile (Cochabamba).

El reporte señala que, debido a la poca profundidad, que es menor a 70 kilómetros, pudo haberse sentido y autoridades realizan monitoreos en regiones aledañas para verificar si existen daños.

 

