Menor pierde la vida porque sus padres prefirieron un curandero

La muerte de una niña generó indignación e impulsó una investigación exhaustiva y acciones legales contra los padres y un curandero implicados. La menor falleció después de que sus progenitores, basándose en creencias, se negaran a su hospitalización y optaran por llevarla con un sanador.

La pequeña había sido llevada a un centro de salud con síntomas de vómito y diarrea. El personal médico, al evaluar su estado, indicó a los padres que la menor necesitaba ser canalizada por vía intravenosa y permanecer en observación. Sin embargo, el padre se negó rotundamente a autorizar el procedimiento, según informó el Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá. El hecho se registró en la comunidad de Pandura, en la provincia de Veraguas.

"Mal de ojo"

Según un comunicado del Minsa, el padre alegó que no se le podía pinchar a la paciente porque había sido vista por un curandero y estaba "ojeada", una creencia local que se refiere al "mal de ojo". A pesar de los esfuerzos del personal médico por convencerlo de seguir las indicaciones, la familia se retiró del centro de salud sin firmar un "relevo de responsabilidad", según informa el portal BioBioChile.

La Defensoría del Pueblo de ese país fue enfática en su comunicado, señalando que la ley exige a los servicios de salud activar a la Policía de la Niñez y la Adolescencia y tomar las medidas necesarias para preservar la vida de un menor cuando sus padres se niegan a una atención médica vital.

El organismo también recordó a los padres y tutores que su deber de cuidar la salud y el bienestar de sus hijos "no es opcional ni puede ser sustituido por creencias, costumbres o prácticas contrarias a la preservación de la vida". La institución subrayó que la omisión de auxilio, el rechazo injustificado a la atención médica o exponer a un niño a prácticas sin respaldo científico pueden acarrear responsabilidad penal.

Por ello, la Defensoría del Pueblo solicitó al Procurador General de la Nación que se tomen acciones penales contra el "supuesto curandero y los padres de familia involucrados". También pidió al Ministerio de Salud que investigue si se aplicaron correctamente los protocolos médicos y hospitalarios en este lamentable caso.

