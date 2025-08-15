¡Atención jurados! Mañana es el último día para capacitarse y evitar sanciones

Este viernes 15 de agosto es el penúltimo día de capacitación para los jurados electorales designados en las elecciones de este domingo 17. La jornada de entrenamiento, que se desarrolla en megacentros como el coliseo de Villa Santa Rosita, ha reunido desde temprano a cientos de personas dispuestas a cumplir con su deber cívico.

“En este centro aproximadamente unos 1.000 jurados ya se han capacitado, pero seguimos recibiendo más. Tenemos hoy y mañana para completar el proceso”, explicó una de las capacitadoras del recinto. Las sesiones se realizan de 08:30 a 19:00 horas, con varios turnos para facilitar la asistencia.

El entrenamiento incluye el correcto llenado del acta electoral, identificación de votos válidos, blancos y nulos, así como el uso de hojas de trabajo. Al final, los jurados deben rendir un examen para certificar sus conocimientos.

La autoridad electoral recordó que quienes no asistan a la capacitación y tampoco se presenten el día de la votación se exponen a una multa equivalente al 50% del salario mínimo nacional, es decir, aproximadamente Bs 1.375.

La capacitación se realiza de forma paralela en varios megacentros de la ciudad y se extenderá hasta el sábado 16 de agosto, fecha límite para cumplir con esta obligación.

“Si llegan a las 19:00, igual serán atendidos”, aseguró la capacitadora.

Los jurados electorales son las máximas autoridades en cada mesa de sufragio y responsables de su organización y funcionamiento. Reciben un estipendio de Bs 60 por su labor y tienen derecho a un día de asueto laboral. Entre sus deberes se encuentran actuar con imparcialidad, garantizar el voto asistido y preferente, y asegurar el conteo transparente de los votos.

Con el plazo a punto de cerrarse, las autoridades instaron a los jurados a aprovechar estas últimas horas para cumplir con un compromiso clave para el desarrollo democrático del país.

