Conozca el plan “Elecciones en Paz” para los comicios del 17 de agosto

Con el objetivo de garantizar el desarrollo normal de las elecciones generales del próximo 17 de agosto, el Gobierno y la Policía Boliviana anunciaron la puesta en marcha del plan de seguridad “Elecciones en Paz”, que contempla operaciones antes, durante y después de la jornada electoral, incluyendo una eventual segunda vuelta.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que el despliegue policial abarcará todo el territorio nacional y que se trabajará de manera coordinada con el Órgano Electoral y las Fuerzas Armadas.

“Queremos que todo el pueblo boliviano conozca las acciones y el acompañamiento permanente de la Policía durante este periodo electoral”, afirmó Ríos en conferencia de prensa.

Por su parte, el comandante general de la Policía Boliviana, general Augusto Russo, explicó que el plan operativo 06/2025, complementado con el documento SEMU-1, establece lineamientos para las tres etapas de seguridad: el periodo preelectoral, la jornada de votación y la fase postelectoral.

“Ejecutaremos operaciones de prevención, auxilio y control del orden en todo el país. Incluso estamos preparados para la repetición de votación en caso de que se requiera una segunda vuelta”, señaló Russo.

El operativo se sustenta en lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y la Ley Nº 026 del Régimen Electoral, que faculta al Órgano Electoral a asumir el mando de la Fuerza Pública el día de la elección para resguardar la seguridad en todas sus actividades.

Asimismo, Russo recordó que, según el artículo 149 de la Ley 026, la Fuerza Pública permanecerá acuartelada hasta el cierre oficial de las mesas de sufragio. El convenio firmado con el Órgano Electoral detalla las atribuciones de la Policía para este proceso, incluyendo el resguardo de recintos electorales, el transporte seguro del material y la protección de las autoridades de mesa.

Mira la programación en Red Uno Play