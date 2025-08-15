Tribunal Agroambiental ordena activar emergencia por incendios en el Noel Kempff Mercado

A través de una publicación oficial, la diputada María René Álvarez informó que el Tribunal Agroambiental ha emitido la Resolución SP-TAA 003/2025-SCS, instruyendo la declaratoria de desastre ambiental en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, debido a los incendios forestales que continúan arrasando la región.

La medida se basa en antecedentes de acciones ambientales anteriores, como la protección directa al jaguar, y exige que las instancias del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), el Viceministerio de Defensa Civil, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) activen de forma urgente los protocolos de atención y contención.

La legisladora advirtió que en la zona de la meseta de Caparuch, ubicada dentro del parque, ya se han visto afectadas 14.566 hectáreas por el fuego. “El Gobierno tiene la obligación de atender de inmediato y con toda la logística terrestre y aérea este nuevo desastre”, expresó Álvarez en su publicación.

La resolución también dispone que las entidades involucradas asuman acciones coordinadas a nivel nacional y subnacional para atender y prevenir futuras quemas, especialmente en las áreas declaradas en pausa ambiental, donde están prohibidas las actividades que impliquen alteración de los ecosistemas.

