TEMAS DE HOY:
Incendio Hombre muere atropellado Robo de cables

21ºC Santa Cruz de la Sierra

2ºC La Paz

10ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Transporte pesado denuncia que no podrá votar por la falta del diésel

A dos días de la jornada electoral, el sector del transporte pesado denuncia que la escasez de combustible impide a muchos conductores retornar a sus ciudades de origen para ejercer su derecho al voto. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/08/2025 8:17

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El transporte pesado advirtió que numerosos choferes no podrán participar en las elecciones de este domingo debido a la falta de diésel, que los mantiene varados en largas filas en los surtidores del país.

“La situación es crítica. Los volúmenes de entrega de combustible han disminuido considerablemente. Muchos conductores son de otros departamentos y no podrán emitir su voto. El Gobierno está generando incertidumbre”, declaró Marcelo Cruz, dirigente del transporte pesado.

Cruz ilustró la problemática con un ejemplo: “Un conductor que vive en Cochabamba debería cargar combustible hoy, viernes, para poder llegar hasta su recinto electoral. Pero eso no está siendo posible”.

El dirigente lamentó que hasta el momento no se haya presentado una solución efectiva. “No vemos una salida a menos que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) envíe al menos dos cisternas por surtidor hoy mismo, para que los choferes puedan volver a su ciudad de origen a emitir su voto”, afirmó.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD