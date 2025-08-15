Transporte pesado denuncia que no podrá votar por la falta del diésel

El transporte pesado advirtió que numerosos choferes no podrán participar en las elecciones de este domingo debido a la falta de diésel, que los mantiene varados en largas filas en los surtidores del país.

“La situación es crítica. Los volúmenes de entrega de combustible han disminuido considerablemente. Muchos conductores son de otros departamentos y no podrán emitir su voto. El Gobierno está generando incertidumbre”, declaró Marcelo Cruz, dirigente del transporte pesado.

Cruz ilustró la problemática con un ejemplo: “Un conductor que vive en Cochabamba debería cargar combustible hoy, viernes, para poder llegar hasta su recinto electoral. Pero eso no está siendo posible”.

El dirigente lamentó que hasta el momento no se haya presentado una solución efectiva. “No vemos una salida a menos que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) envíe al menos dos cisternas por surtidor hoy mismo, para que los choferes puedan volver a su ciudad de origen a emitir su voto”, afirmó.

