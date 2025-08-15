Uagrm movilizará a más de 30 mil veedores para garantizar elecciones transparentes

El campus universitario será habilitado como recinto electoral con 12 mesas de votación, informó el rector Vicente Cuéllar. La universidad también implementará una plataforma ciudadana para el control y seguimiento del proceso electoral en tiempo casi real.

La iniciativa, denominada “Voto Transparente”, ya cuenta con 36 mil personas registradas que actuarán como veedores ciudadanos distribuidos en todos los recintos del departamento. Según explicó el rector, estos voluntarios estarán encargados de enviar información desde sus respectivos puntos, permitiendo así monitorear el proceso con rapidez y transparencia.

“Estas personas que estarán desplazadas en todos los recintos electorales van a enviar información para tener datos casi en tiempo real”, detalló Cuéllar.

Toda la información será canalizada a un centro de operaciones instalado en la universidad, que contará con 200 máquinas trabajando en simultáneo para procesar los datos recolectados. Este centro tecnológico permitirá brindar resultados preliminares con agilidad y fiabilidad.

Cuéllar destacó el compromiso institucional de la universidad en este proceso democrático:

“La universidad, como siempre en todas las elecciones, va a dar toda la cobertura y apoyo que se necesita para que estas elecciones se realicen en el marco de nuestras normas y que sean unas elecciones pacíficas”, afirmó.

