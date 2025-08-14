TCP garantiza a la OEA realización de las elecciones generales

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, aseguró este jueves que las elecciones generales están plenamente garantizadas, luego de informar que las 16 acciones legales presentadas por distintos actores para intentar paralizar el proceso electoral no prosperaron.

“Hubo 16 acciones presentadas por diferentes actores para paralizar las elecciones generales; la Comisión de Observación ha tomado apunte de cada una de ellas”, señaló Hurtado en rueda de prensa, tras una reunión con la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El titular del TCP destacó que, pese a estos intentos, el organismo constitucional reafirma su compromiso con la democracia y con el derecho de la ciudadanía a votar. “Ahora estamos en una situación buena, tranquila y amena para garantizar el derecho al voto”, afirmó.

La reunión con la delegación de la OEA, desarrollada en instalaciones del hotel Camino Real de la zona Sur de La Paz, permitió exponer el seguimiento que el TCP realiza al trabajo del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para asegurar que la jornada del domingo se desarrolle con normalidad.

“Hemos sostenido una reunión bastante fructífera en el sentido de que el Tribunal Constitucional Plurinacional, con el compromiso que tenemos con la democracia, viene acompañando paso a paso las tareas que cumple nuestro Órgano Electoral”, agregó Hurtado.

La misión de observadores de la OEA también sostuvo encuentros con el presidente Luis Arce en el nuevo Palacio de Gobierno, como parte de su agenda previa a los comicios.

Con estas declaraciones, el TCP ratifica que el proceso electoral del 17 de agosto cuenta con plena seguridad jurídica y que ningún recurso legal ha logrado frenar la convocatoria, garantizando así que la ciudadanía pueda acudir a las urnas en un ambiente de normalidad.

