TED de Santa Cruz coordina con Policía y Fuerzas Armadas la seguridad y logística para las elecciones del 17 de agosto

El TED de Santa Cruz garantiza custodia militar y policial en el traslado y distribución del material electoral.

Naira Menacho

14/08/2025 20:48

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz informó que se ultiman los detalles de seguridad y logística para las elecciones generales de este 17 de agosto, en coordinación con las fuerzas del orden.

La presidenta del TED, María Cristina Claros, explicó que la cadena de custodia está asegurada.

“Todo se está coordinando y garantizando: el despacho del material al área rural con custodios militares y la distribución de las maletas electorales al área urbana con custodios policiales”, afirmó.

En la reunión participaron representantes de la Policía Boliviana, Fuerzas Armadas, Gobernación cruceña y otras instituciones.

 

Monitoreo y respuesta inmediata

Los vehículos encargados de la distribución del material electoral serán monitoreados vía rastreo satelital para asegurar su trazabilidad.

“El Tribunal y el Ministerio Público cuentan con jueces electorales y fiscales de turno que estarán atentos a cualquier eventualidad, ante una posible comisión de delitos electorales”, añadió Claros.

La coordinación busca garantizar que la jornada electoral transcurra con normalidad y en un ambiente seguro.

 

 

