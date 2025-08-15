Fiscalía imputa a Lisperguer y pide 3 meses de detención preventiva

El Fiscal Anticorrupción, Miguel Cardozo, informó que se presentó la ampliación de delitos e imputación formal contra el exministro de Medio Ambiente y Aguas, Alan Lisperguer, quien inicialmente fue investigado por enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. La Fiscalía solicitó la detención preventiva de tres meses en el penal de San Pedro.

El fiscal explicó que se amplió los delitos por incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales y se espera la audiencia de medidas cautelares.

“En este momento se ha procedido a remitir la imputación formal del ex ministro al juzgado cautelar y estamos esperando la audiencia de medidas cautelares. Ya se ha solicitado la detención preventiva del ex ministro en el penal de San Pedro por tres meses”, informó Cardozo en conferencia de prensa.

El exministro fue aprehendido este jueves en Cochabamba y trasladado a la ciudad de La Paz, cuando se le tomo su declaración se acogió a su derecho al silencio.

