Batalla campal: violencia y caos tras el Atlético Mineiro – Godoy Cruz (Video)

Un nuevo episodio de violencia volvió a manchar el fútbol sudamericano. La noche del miércoles, en Belo Horizonte, la alegría por la victoria de Atlético Mineiro sobre Godoy Cruz (2-1) se transformó en caos cuando la policía brasileña y la hinchada argentina protagonizaron una brutal batalla campal que ya recorre el mundo en imágenes.

La escena se desató al término del partido, cuando personal de seguridad intentó desalojar de manera violenta a los hinchas visitantes. La reacción no se hizo esperar: golpes, patadas y empujones convirtieron las gradas en un campo de batalla. Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de fanáticos enfrentándose cuerpo a cuerpo con efectivos policiales en medio del descontrol.

No es un hecho aislado. En los últimos años, la relación entre las autoridades brasileñas y las parcialidades argentinas ha tenido varios capítulos tensos, desde los incidentes con Boca Juniors en Río de Janeiro hasta el bochornoso episodio vivido por la Selección Argentina en el Maracaná.

Ante la gravedad de lo ocurrido, Godoy Cruz emitió un comunicado condenando la violencia y expresando su apoyo a los hinchas afectados. “Nos solidarizamos con todas las personas afectadas por los recientes incidentes, y hemos puesto a disposición los canales correspondientes para brindar el acompañamiento necesario”, señaló el club. También pidió a su afición “no caer en provocaciones y dar el ejemplo para construir un deporte libre de violencia”.

Lo que debía ser una fiesta deportiva terminó en una postal lamentable, recordando que en el fútbol sudamericano la pasión muchas veces se ve empañada por la violencia.

