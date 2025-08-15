Este domingo, durante las elecciones generales, se implementarán mecanismos especiales para que personas embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto sin obstáculos ni largas esperas.

La presidenta del Tribunal Departamental Electoral (TED) de Cochabamba, Ruth Pontejo, explicó que las mesas de sufragio deberán habilitar espacios y aplicar protocolos para el voto preferente y el voto asistido.

Voto preferente

Este beneficio está dirigido a mujeres embarazadas, personas que acudan con niños pequeños y adultos mayores. Les permitirá avanzar directamente en la fila para emitir su voto sin demoras. “El voto preferente refiere a que los electores o electoras en estado de gestación, con menores de edad o adultos mayores que estén en la misma mesa de sufragio, puedan hacerlo de manera anticipada en las filas establecidas”, indicó Pontejo.

¿En qué consiste el voto asistido y quiénes pueden beneficiarse en las elecciones? Foto: Red Uno

Voto asistido

En el caso de las personas con discapacidad motora o visual, o adultos mayores que requieran apoyo, se les permitirá votar con la ayuda de un acompañante de confianza o, si están solos, del presidente de mesa y un testigo elegido entre los votantes presentes. El objetivo es garantizar que la voluntad del elector sea respetada en todo momento.

Además, si una persona no puede llegar hasta su mesa de sufragio, el presidente o secretario de mesa trasladará las papeletas, ánforas y el material electoral hasta el lugar donde se encuentre el votante, asegurando así su participación.

El TED recordó que estas medidas buscan eliminar barreras y fomentar la inclusión electoral, reafirmando que nadie debe quedarse sin votar por limitaciones físicas o de salud.

Mira la programación en Red Uno Play