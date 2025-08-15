TEMAS DE HOY:
Librecambista asesinada accidente vehicular Robo en El Alto

24ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Comité cívico cuestiona y pide explicación por cambio de Alto Mando Militar

En ese marco, dijo que la población debe estar atenta a lo que vaya pasando en los últimos días, más que todo para que se garantice las elecciones generales del 17 de agosto.  

Hans Franco

15/08/2025 10:29

Foto: Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz (internet)
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El presidente del comité cívico de Santa Cruz, Stello Cochamanidis, cuestionó el imprevisto cambio del Alto Mando Militar a dos días de que se realicen las elecciones generales, por lo que exige al gobierno una explicación, a que se debe el cambio y si es que no habrá más sorpresas como un posible cambio de ministros de Estado.   

El cívico dijo que este tipo de cambios en el gobierno genera incertidumbre a pocas horas de que se realicen las elecciones generales.  

“El presidente Arce y su gabinete deben dar las explicaciones del caso, porque esto no es algo usual que suceda y lo único que está generando es incertidumbre en la población al hacer este cambio del Alto Mando Militar ¿nos ira a salir con otra sorpresa mañana? Tal vez un cambio de ministros, eso tendríamos que ver”, manifestó Cochamanidis.

En ese marco, dijo que la población debe estar atenta a lo que vaya pasando en los últimos días, más que todo para que se garantice las elecciones generales del 17 de agosto.  

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD