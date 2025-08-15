Comité cívico cuestiona y pide explicación por cambio de Alto Mando Militar

El presidente del comité cívico de Santa Cruz, Stello Cochamanidis, cuestionó el imprevisto cambio del Alto Mando Militar a dos días de que se realicen las elecciones generales, por lo que exige al gobierno una explicación, a que se debe el cambio y si es que no habrá más sorpresas como un posible cambio de ministros de Estado.

El cívico dijo que este tipo de cambios en el gobierno genera incertidumbre a pocas horas de que se realicen las elecciones generales.

“El presidente Arce y su gabinete deben dar las explicaciones del caso, porque esto no es algo usual que suceda y lo único que está generando es incertidumbre en la población al hacer este cambio del Alto Mando Militar ¿nos ira a salir con otra sorpresa mañana? Tal vez un cambio de ministros, eso tendríamos que ver”, manifestó Cochamanidis.

En ese marco, dijo que la población debe estar atenta a lo que vaya pasando en los últimos días, más que todo para que se garantice las elecciones generales del 17 de agosto.

Mira la programación en Red Uno Play