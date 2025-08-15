En el marco del cumplimiento del Auto de Buen Gobierno, la Policía Boliviana desplegó patrullajes en todo el país, con el objetivo de hacer respetar las restricciones vigentes antes del proceso electoral. Un total de 436 personas fueron arrestadas por incumplir la norma en 3 departamentos informó el comandante general de la Policía, Augusto Russo.

“Ayer en la noche, se han desplazado patrullajes de impacto a nivel nacional con la finalidad de controlar todas las restricciones, en este momento se tienen un total de 436 personas arrestadas”, informó Russo.

La autoridad indicó que los arrestos son en La Paz, Santa Cruz y Potosí, remarcó que los patrullajes continuarán en los próximos días y llamó a la ciudadanía a respetar las normas establecidas.

El Auto de Buen Gobierno rumbo a las elecciones generales del próximo domingo establece una serie de restricciones, entre ellas la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas, reuniones sociales, y portación de armas, entre otras medidas, con el objetivo de garantizar un ambiente de tranquilidad antes, durante y después de los comicios. La autoridad informó este viernes sobre la aprehensión de varias personas en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Potosí, en el marco de los operativos de control dispuestos por el Auto de Buen Gobierno previo a las elecciones generales del próximo domingo.

El informe detalla que los arrestos se efectuaron por infracciones a las restricciones vigentes, que incluyen la prohibición del consumo y expendio de bebidas alcohólicas, la realización de reuniones sociales, así como la portación de armas de fuego o punzocortantes.

“Los patrullajes continuarán en los próximos días. Llamamos a la ciudadanía a respetar las normas establecidas para preservar un ambiente de tranquilidad antes, durante y después de la jornada electoral”, manifestó la autoridad, destacando que el cumplimiento de estas medidas es clave para garantizar el orden público.

El Auto de Buen Gobierno, que rige en todo el país, busca asegurar que el desarrollo de los comicios se lleve a cabo en un contexto seguro y pacífico. Las autoridades recordaron que quienes vulneren las disposiciones podrán ser sancionados con arresto, multas y otros procedimientos contemplados en la normativa vigente.

