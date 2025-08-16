[FOTOS] “Iniciando con la elección”: bolivianos en Japón son los primeros en votar

Este domingo 17 de agosto, los bolivianos residentes en Japón se convirtieron en los primeros en participar de la jornada electoral convocada en Bolivia.

Bolivianos en Japón son los primeros en votar. FOTOS: Masayo Isabel Kikuyama Nakama. Composición CHMF.

Desde tempranas horas de la mañana, compatriotas llegaron a la Embajada de Bolivia en Tokio para ejercer su derecho al voto, marcando el inicio de un proceso que moviliza a miles de ciudadanos fuera del país.

La participación de los bolivianos en el exterior juega un papel clave en las elecciones generales, ya que más de 369.000 connacionales están habilitados para sufragar en 154 recintos electorales distribuidos en 22 países.

“Buenos días bolivianos y bolivianas. Aquí temprano firme para la elección. Embajada de Bolivia en Japón”, compartió Masayo Isabel en sus redes sociales, acompañando la frase con imágenes de la jornada.

