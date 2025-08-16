Largas filas en el TED de Santa Cruz para recoger el permiso de circulación

Hasta el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, llega una gran cantidad de personas con el objetivo de obtener el permiso de circulación para la jornada de elecciones generales de este domingo 17 de agosto.

La solicitud se realizó de manera virtual con el objetivo de facilitar el trámite para la ciudadanía que requiere, por algún motivo de urgencia o de fuerza mayor.

Algunos de los ciudadanos señalaron que no recibieron la confirmación sobre su trámite, y tuvieron que acudir hasta el TED para poder obtener alguna respuesta.

¿Quiénes no requieren el permiso de circulación?

De acuerdo al reglamento de permisos de circulación para vehículos motorizados terrestres en procesos electorales y revocatorias de mandato, en su artículo 5 establece las excepciones del trámite y portación de estas autorizaciones.

Los servidores públicos del TSE y de los Tribunales Electorales Departamentales, así como las y los Notarios Electorales.

Los vehículos oficiales de la Policía Boliviana, Bomberos y Fuerzas Armadas.

Ambulancias de entidad de salud, sean públicas o privadas.

Vehículos de atención de emergencias de los Gobiernos Autónomos Municipales.

Los miembros de la Prensa, debiendo mostrar el uso del vehículo con la credencial extendida por el medio de comunicación.

La restricción de circulación vehicular rige a partir de las cero horas de este domingo 17 de agosto.

Mira la programación en Red Uno Play