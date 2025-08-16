Ministro de Gobierno rechaza amenazas de evistas para después de las elecciones

En una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó sobre el "rotundo éxito" del plan de operaciones "Elecciones en paz", implementado por la Policía Boliviana, el Ministerio de Gobierno, el Tribunal Supremo Electoral y las Fuerzas Armadas. El plan busca garantizar un proceso electoral seguro en todo el país.

El ministro indicó que, hasta el momento, se han registrado 1.249 arrestos en distintos departamentos por infringir el auto de buen gobierno. Un total de 775 personas fueron arrestadas el día anterior, y 474 en la jornada de hoy.

En cuanto a incidentes aislados, Ríos mencionó que en una localidad de Cochabamba se escuchó la detonación de un artefacto explosivo cerca de un centro de votación. A causa de este hecho, el material electoral fue trasladado de vuelta al municipio de Arque como medida de seguridad, mientras se dialoga con las autoridades locales de Cutimarca para garantizar un ambiente seguro y permitir la instalación de las mesas de votación.

Ríos también se refirió al hallazgo de una maleta electoral en la carretera de Yapacaní. Se desplegó personal policial y del Órgano Electoral para recuperar la maleta, la cual se verificó que tenía todos los precintos de seguridad intactos. Este hecho fue calificado como un incidente menor y no afectó la normalidad del proceso.

Alerta por amenazas de convulsión

Ríos expresó su preocupación por las recientes amenazas de dirigentes afines a Evo Morales, quienes han anunciado posibles bloqueos de caminos y tomas de instituciones para después de las elecciones. El ministro calificó estas acciones como intentos de "generar caos" y "atentar contra la democracia en nuestro país".

Como respuesta a estas amenazas, el Gobierno redobló la presencia policial en todo el territorio y activó planes de contingencia. Ríos hizo un llamado a la comunidad internacional para que esté alerta ante estos anuncios, y pidió a los ciudadanos, especialmente a los del Trópico de Cochabamba, que no se dejen llevar por intentos de desestabilización.

Finalmente, el ministro agradeció a la Policía Boliviana y a sus comandantes por el despliegue y liderazgo, que han permitido mantener la paz durante el proceso electoral.

