Fiscalía emite alerta migratoria contra hijo del presidente Arce, por el caso 'Adán y Eva'

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este lunes que se emitió una alerta migratoria contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, en el marco de la investigación por presuntos delitos vinculados a la adquisición del predio productivo 'Adán y Eva', ubicado en el departamento de Santa Cruz.

La denuncia fue presentada por el diputado Héctor Arce, quien cuestiona que el hijo del mandatario habría recibido préstamos millonarios de una entidad bancaria para concretar la compra del terreno en cinco millones de dólares. Según el legislador, la operación fue declarada por un monto menor con el fin de evadir tributos, además de que se habrían realizado 'trámites exprés' en la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) para consolidar la propiedad.

“Hoy está en etapa preliminar la investigación. Los fiscales están trabajando. Se ha realizado, y es importante poder hacer conocer, una alerta migratoria en contra de esta persona dentro de la investigación”, declaró Mariaca en conferencia de prensa.

La alerta migratoria implica que Rafael Arce no podrá salir del país sin que se active la notificación de su proceso penal.

Como antecedentes, el caso fue inicialmente rechazado por la Fiscalía, pero tras la presentación de nuevos indicios se resolvió reabrir la investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

El fiscal general explicó que, además de la restricción migratoria, se están llevando adelante otros actos investigativos, como requerimientos de informes a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a entidades bancarias y a la ABT, para establecer si corresponde emitir una imputación formal.

Mariaca subrayó que la investigación no tiene fines de persecución política, sino que busca establecer responsabilidades con objetividad. Reveló también que Rafael Arce ya prestó declaración dentro del proceso.

