JP Velasco: “Audiencia a Camacho puede ser un cambio en la política boliviana”

El candidato de Libre, Juan Pablo Velasco espera que esta medida sea el inicio de un cambio en la política boliviana.

Naira Menacho

22/08/2025 21:05

Foto: Red Uno de Bolivia.
El candidato a la vicepresidencia de Bolivia por Alianza Libre, celebró la determinación del Tribunal Supremo de Justicia (TSE) que dispone la revisión de los plazos procesales de los casos en contra Jeanine Añez Chávez, Luis Fernando Camacho Vaca y Marco Antonio Pumari Arriaga.

“Esto llegó tarde, son presos políticos y no deben estar allí, eso es lo más importante. Olvidemos un rato los proyectos políticos, porque hay personas detrás; hay padres, madres, y una familia”, sostuvo JP Velasco.

El candidato de Libre espera que esta medida sea el inicio de un cambio en la política boliviana, “donde solo por pensar diferentes, te vas preso”, aseguró Velasco quien ve en esto una buena señal.     

JP Velasco indico que, como partido, ellos ya sentaron su postura en cuento a los presos político y aseguró que nadie debería ser encarcelado por pensar diferente.

 

