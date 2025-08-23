Branko Marinkovic califica de “barbaridad jurídica” las detenciones de exautoridades

El senador electo por la alianza Libre, Branko Marinkovic, celebró la reciente instrucción emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordena la revisión de las detenciones preventivas vigentes en contra del exgobernador Luis Fernando Camacho, la expresidenta Jeanine Añez y el excívico potosino Marco Antonio Pumari, abriendo la posibilidad de su liberación.

Marinkovic expresó que esta medida era esperada tras el cambio de escenario político en el país. “Era algo que nosotros sabíamos, que en el momento en que se sepa que el MAS ya no iba a estar en el gobierno, la justicia iba a intentar actuar de una manera más coherente", afirmó.

El senador enfatizó que no solo se trata de liberar a tres exautoridades, sino a un grupo más amplio de personas que considera fueron encarceladas por motivos políticos. “Tienen que liberar pues a los presos políticos, y no es solo a estas tres personas. Son muchos los que tienen que ser liberados. Estamos viendo un pequeño cambio en la justicia; esperamos que sea un cambio permanente”, señaló.

Asimismo, Marinkovic destacó la necesidad urgente de una reforma judicial profunda. “Lo que tenemos que asegurarnos de aquí en adelante es que, a través de nuevas leyes y un nuevo sistema judicial, esto no se pueda volver a repetir en ningún gobierno. O sea, nadie puede estar en detención preventiva más de tres meses. Lo que han hecho ha sido una barbaridad jurídica, un abuso de la justicia”, denunció.

El legislador también advirtió que aquellos jueces y fiscales que hayan incurrido en abusos serán procesados. “Que quede claro que aquellos jueces y fiscales van a ser procesados por la justicia”, afirmó con contundencia.

Finalmente, recordó uno de los compromisos centrales de su agrupación: “Nosotros siempre dijimos que el primer día que entremos al gobierno vamos a liberar a los presos políticos”.

Mira la programación en Red Uno Play