“Estemos listos para recibir a nuestro gobernador Camacho”, dice diputado de Creemos

La alianza política Creemos anunció este viernes que estima la liberación del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, entre el lunes y martes de la próxima semana, tras la instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de revisar los procesos de detención preventiva de Camacho, Marco Pumari y la expresidenta Jeanine Áñez.

El diputado Erwin Bazán afirmó en conferencia de prensa que los plazos legales de la detención preventiva en estos casos ya se habrían vencido, por lo que corresponde que los implicados enfrenten sus juicios en libertad.

“Alertamos o animamos al pueblo cruceño a que se mantenga atento y a que estemos listos para recibir a nuestro gobernador Luis Fernando Camacho, cosa que debería darse de manera inmediata, pero a efectos de tiempos procesales calculamos entre lunes y martes”, señaló.

El legislador añadió que, una vez que Camacho regrese a Santa Cruz, deberá retomar de inmediato sus funciones como primera autoridad departamental.

“En el momento en que pise suelo cruceño, de manera ipso facto tiene que ejercer nuevamente las labores de gobernador”, afirmó Bazán.

