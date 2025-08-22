TEMAS DE HOY:

26ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

“Estemos listos para recibir a nuestro gobernador Camacho”, dice diputado de Creemos

El diputado Erwin Bazán sostuvo que los plazos legales de la detención preventiva en estos procesos ya se habrían vencido, por lo que corresponde que los implicados enfrenten sus juicios en libertad.

Hans Franco

22/08/2025 19:57

Foto: Bancada de Creemos en conferencia de prensa (archivo)
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La alianza política Creemos anunció este viernes que estima la liberación del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, entre el lunes y martes de la próxima semana, tras la instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de revisar los procesos de detención preventiva de Camacho, Marco Pumari y la expresidenta Jeanine Áñez.

El diputado Erwin Bazán afirmó en conferencia de prensa que los plazos legales de la detención preventiva en estos casos ya se habrían vencido, por lo que corresponde que los implicados enfrenten sus juicios en libertad.

“Alertamos o animamos al pueblo cruceño a que se mantenga atento y a que estemos listos para recibir a nuestro gobernador Luis Fernando Camacho, cosa que debería darse de manera inmediata, pero a efectos de tiempos procesales calculamos entre lunes y martes”, señaló.

El legislador añadió que, una vez que Camacho regrese a Santa Cruz, deberá retomar de inmediato sus funciones como primera autoridad departamental.

“En el momento en que pise suelo cruceño, de manera ipso facto tiene que ejercer nuevamente las labores de gobernador”, afirmó Bazán.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD