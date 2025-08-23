¡Aliste sus abrigos! Senamhi alerta el ingreso de un frente frío en el país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) ha emitido un comunicado oficial alertando a la población sobre la llegada de un frente frío que provocará un notable descenso de temperaturas en varias regiones del país.

El fenómeno se manifestará entre el domingo 25 y el martes 27 de agosto, afectando a los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y parte de Santa Cruz.

Las autoridades advierten que las zonas rurales y de altura serán las más impactadas, con la posible intensificación de heladas durante las noches.

Temperaturas por departamento

Santa Cruz : mínima entre 10 y 11°C , máxima de 18°C

La Paz : mínima de 3°C , máxima de 17°C

Cochabamba : mínima de 6°C , máxima de 20°C

Oruro : mínima de -1°C , máxima de 12°C

Potosí : mínima de 0°C , máxima de 11°C

Tarija : mínima de -2°C , máxima de 12°C

Chuquisaca: mínima de 0°C, máxima de 13°C

Este brusco cambio térmico podría tener efectos adversos en la salud de la población vulnerable, así como en la producción agrícola, especialmente en zonas rurales donde se prevé la presencia de heladas.

