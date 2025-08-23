TEMAS DE HOY:
Narcotráfico en Bolivia Incendio en Cochabamba El Monstruo de Morochata

Nacionales

Comité Cívico Pro Santa Cruz aplaude la orden del TSJ para revisar casos de presos políticos

Cochamanidis afirmó que debe haber justicia y reparación para los presos y perseguidos políticos, y también contra "quienes han sido los verdugos de estas personas inocentes".

Milen Saavedra

22/08/2025 20:43

Comité Cívico Pro Santa Cruz aplaude la orden del TSJ para revisar casos de presos políticos
Santa Cruz, Bolivia

El Comité Cívico Pro Santa Cruz aplaudió la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ordenar la revisión de los plazos procesales de las detenciones preventivas a nivel nacional, una medida que podría beneficiar a la expresidenta Jeanine Áñez, al gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al exlíder cívico potosino, Marco Antonio Pumari.

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, expresó su aprobación a la medida. "Ya era hora. Saludamos que se haya tomado esa determinación de una vez. Venimos años esperando que esto se pueda dar", afirmó.

Cochamanidis no solo se refirió a los casos de Áñez, Camacho y Pumari, sino que también incluyó a "cientos de presos que tenemos", entre ellos militares, expolicías y civiles. Exigió que la justicia alcance a todos y que los jueces cumplan con las órdenes del TSJ. Asimismo, pidió que se garantice el cumplimiento de las disposiciones por parte del Régimen Penitenciario y el Ministerio de Gobierno, a quienes acusó de ser responsables de las demoras en estos casos.

Piden justicia para los "verdugos"

El líder cívico fue más allá y se refirió a la exdiputada del MAS, Lidia Patty, quien fue la denunciante en los procesos contra las exautoridades. "Todos estos presos, exiliados y perseguidos políticos han tenido quienes los 'han perseguido', pues ellos hoy tendrán que pagar también ante la justicia por todo lo que han hecho", sostuvo.

Cochamanidis pidió que Patty "rinda ante la justicia y dé sus declaraciones de por qué hizo eso". Además, concluyó que, así como debe haber justicia y reparación para los presos y perseguidos políticos, también debe haber justicia contra "quienes han sido los verdugos de estas personas inocentes".

 

 

