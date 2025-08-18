TEMAS DE HOY:
Pando es el primer departamento que concluye el conteo de actas al 100% 

La última acta en ser transmitida correspondió al asiento electoral Barro Alto, en la provincia Ingavi, considerada de categoría 4 debido a su difícil acceso y la falta de cobertura telefónica.

Hans Franco

18/08/2025 10:55

Foto: Pando concluye conteo de actas electorales al 100% 
Pando

El Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Pando finalizó cerca de las 22:00 de este domingo 17 de agosto, la transmisión de las 394 actas electorales habilitadas en el departamento al Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), informó la directora departamental, María del Rosario Vásquez.

“Se logró la transmisión antes de las 10 de la noche, siendo el primer departamento en completar el 100 % de las actas”, destacó la autoridad, al resaltar el esfuerzo de los operadores y servidores públicos del Serecí, en coordinación con el personal del Tribunal Electoral Departamental de Pando.

La última acta en ser transmitida correspondió al asiento electoral Barro Alto, en la provincia Ingavi, considerada de categoría 4 debido a su difícil acceso y la falta de cobertura telefónica. Para llegar hasta el punto más cercano de transmisión es necesario un desplazamiento de más de tres horas, generalmente por vía fluvial.

 

