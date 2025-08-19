Madre lucha por su vida tras ser atacada con martillo y combo por su expareja

Una mujer de 36 años se encuentra en estado crítico, luchando por su vida en el Hospital Municipal de La Pampa de la Isla, tras haber sido brutalmente agredida por su expareja. La víctima fue atacada con un martillo y un combo, y ahora su familia exige justicia y la inmediata detención del agresor.

Doris Arenas Condori, hermana de la afectada, denunció el violento acto y pidió la pena máxima para el agresor, a quien acusa de feminicidio en grado de tentativa. "Mi hermana se encuentra delicada en este hospital. Fue agredida por su exesposo con tres martillazos en la cabeza y con un combo", relató entre lágrimas.

La familia de la víctima no comprende la demora en la detención del agresor y exige una acción rápida por parte de las autoridades. "Pedimos que el señor sea detenido ya. Que le den la sentencia máxima de 30 años, de una vez. ¿Cuál es la espera?", cuestionó la hermana.

El ataque conmocionó a la familia, que está desesperada por la vida de la mujer y preocupada por el futuro de sus sobrinas. "Mi hermana no es un animal para que la golpeen de esa manera. ¿Mis sobrinas con quién se iban a quedar? No ha pensado ese señor, no ha tenido piedad por sus hijas, por lo menos", concluyó la hermana, haciendo un llamado a las autoridades para que actúen con celeridad y el caso no quede impune.

Mira la programación en Red Uno Play