La Gran Batalla: estos son los famosos que integran el equipo masculino

La noche de este lunes, Red Uno dio inicio a la segunda temporada de “La Gran Batalla”, el popular reality de lip sync y baile que combina talento, actuación y espectáculo en un mismo escenario.

Durante la gala de estreno, los televidentes conocieron a los 10 famosos varones que competirán en esta edición, cada uno acompañado por una academia de baile.

Los participantes prometieron darlo todo en la pista, en una competencia que enfrentará a equipos masculinos y femeninos durante varias semanas.

Diego Paredes junto a 'Vibra Dance'

Cisco Moreno y 'Bolivia Dance'

Ezequiel Serres con la academia 'Bamboleo'

Gato Pozo representando a 'Style Bolivia'

Génesis y su academia 'Factory'

Alvinich con la 'Academia Artística CCM'

Basti y el equipo 'Auera Crew'

Rodrigo Giménez junto a 'Fire Steps'

Juandy y la academia 'Legacy'

Ronald Valverde con 'Royalty Crew'

Cada uno ya tuvo su primera presentación en el escenario, mostrando una muestra del nivel que traerán al programa. En esta etapa inicial, no hubo eliminación, lo que permite que el público conozca a todos los concursantes.

La producción anticipó que esta edición tendrá desafíos más exigentes y momentos de alta emoción, tanto en las galas como en las devoluciones del jurado, que también regresa con el mismo equipo de la temporada anterior.

