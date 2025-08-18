¡Faltan pocas horas! Hoy arranca la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’

Crece la expectativa por el inicio de la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’. Esta noche, el gran sueño de 20 famosos junto a sus academias de baile comienza a las 20:45.

Se espera un gran despliegue de producción en el espectáculo preparado para esta noche. Algunos de los famosos participantes ya manifestaron su nerviosismo previo al estreno.

Para esta noche se ha preparado un programa lleno de color, ritmo y sorpresas, con una puesta en escena pensada para cautivar al público.

Durante los últimos días, los equipos intensificaron sus ensayos: practicaron coreografías, actuación y expresión escénica, con el objetivo de brindar un espectáculo que entretenga a las familias bolivianas en sus hogares.

Recuerda que debes conectarte a la señal de Red Uno a partir de las 20:45 de lunes a viernes, y los domingos, tendrás un programa especial desde las 21:00.

