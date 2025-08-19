TEMAS DE HOY:
Policial

Pobladores denuncian asesinato de agricultor en Boquerón Zamora; la Policía investiga el caso

Según los comunarios, el presunto autor del crimen es otro habitante de la zona, quien, tras el hecho, se dio a la fuga.

Milen Saavedra

18/08/2025 20:47

La comunidad de Boquerón Zamora, ubicada a más de 200 kilómetros de Yapacaní, fue escenario de un presunto asesinato a tiros ocurrido la tarde de este domingo. La víctima fue identificada como Epifanio Aguayo Sardán, agricultor de 44 años.

De acuerdo con testimonios de comunarios, el presunto autor sería otro habitante de la zona, quien tras el hecho se dio a la fuga.

“Asesinaron a nuestro comunario”, se escucha en uno de los mensajes de voz que circularon en grupos de WhatsApp, donde además se pide apoyo para localizar al sospechoso.

En los audios también se mencionó que la esposa de la víctima habría sido retenida tras el ataque, pero posteriormente rescatada, aunque esta versión aún no fue confirmada por las autoridades.

La Policía de Yapacaní abrió una investigación para esclarecer el suceso, que es tratado preliminarmente como una muerte violenta.

El cuerpo de Aguayo será sometido a un examen forense para determinar las causas exactas del fallecimiento.

 

