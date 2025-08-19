TEMAS DE HOY:
Política

¿Dónde está José Carlos Dorado? Allanan vivienda por el caso secuestro

El operativo se realizó en la zona de Guarachi, Santa Cruz. La fiscal a cargo confirmó que no se hallaron indicios, pero las investigaciones continúan.

Naira Menacho

18/08/2025 20:29

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

El Ministerio Público y la Policía realizaron un allanamiento en un domicilio de la zona de Guarachi, Santa Cruz, en el marco de la investigación por el secuestro de José Carlos Dorado, ocurrido el 26 de julio.

La fiscal encargada del operativo, Delmy Guzmán, explicó que el objetivo era recolectar indicios que permitan dar con el paradero de la víctima.

“No hemos encontrado nada”, indicó Guzmán al retirarse del lugar.

Dorado fue secuestrado en una panadería de la zona norte de Santa Cruz, y desde entonces su paradero sigue siendo desconocido.

Las autoridades aseguraron que las investigaciones continuarán hasta dar con el paradero de Dorado y con los responsables del hecho.

“Seguiremos con los allanamientos e investigaciones necesarias”, señalaron desde la Fiscalía.

 

