Trump afirma que organiza una cumbre entre Putin y Zelenski y plantea posible acuerdo de paz en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que inició los preparativos para una cumbre de paz entre el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el mandatario ruso, Vladimir Putin.

El anuncio se produjo tras una serie de reuniones en la Casa Blanca con Zelenski y líderes europeos. Trump explicó que habló por teléfono con Putin, luego de un encuentro en Alaska la semana pasada, y que ambos acordaron avanzar en la organización del encuentro.

“Inició los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski”, escribió Trump en su red Truth Social.

El canciller alemán, Friedrich Merz, confirmó después que Putin aceptó la propuesta y que la reunión se celebraría “en las dos próximas semanas”.

Garantías y postura europea

Trump adelantó que el acuerdo de paz incluiría garantías de seguridad para Ucrania, a cargo de países europeos, mientras que Estados Unidos asumiría un papel coordinador.

La reunión de la Casa Blanca reunió a Zelenski con Trump y los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Finlandia, la Comisión Europea y la OTAN. El presidente ucraniano calificó el encuentro como “el mejor” que ha tenido con Trump.

Debate sobre territorios y alto al fuego

Antes del anuncio, Trump había sugerido que Ucrania debería renunciar a Crimea y posponer su ingreso a la OTAN, condiciones que exige Putin. También mencionó la posibilidad de discutir intercambios de territorio.

La propuesta fue rechazada por Kiev y por el canciller Merz, quien afirmó que pedir a Ucrania que entregue el Donbás es “como exigir que Estados Unidos entregue Florida”.

Merz también señaló que cualquier negociación debe comenzar con un cese inmediato de hostilidades, algo que Trump no priorizó en su planteamiento.

Contexto de la guerra

La invasión rusa a Ucrania inició en febrero de 2022 y se ha extendido por más de tres años y medio. Pese a los intentos diplomáticos, los combates continúan.

Durante la última jornada, ataques rusos dejaron al menos siete muertos, incluidos dos niños, en diferentes ciudades ucranianas.

