El grito de su suegra interrumpió su transmisión: hija de streamer fallece en Brasil

Consternación generó en Brasil la muerte de Giulia, la hija de 2 años del youtuber y streamer Renato Tsukasa, quien se enteró del accidente en plena transmisión en vivo.

El hecho ocurrió mientras el creador de contenidos jugaba en directo para sus seguidores. Un grito repentino de su suegra lo alertó, y de inmediato abandonó su silla frente a la cámara para correr hacia el área de la piscina de la vivienda.

Lo que ocurrió

Según el propio Tsukasa, la niña logró escalar la valla de seguridad que rodeaba la piscina. En ese momento, su abuela no advirtió el movimiento, y la pequeña terminó sumergida en el agua.

Renato intentó socorrerla de inmediato. La encontró inconsciente y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero sin éxito. La menor fue trasladada a un centro médico, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

El mensaje del streamer

Horas después, visiblemente afectado, Tsukasa compartió un mensaje en el que lamentó lo ocurrido y pidió respeto a su dolor familiar.

El caso ha generado una ola de condolencias en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron apoyo al creador de contenidos y a su familia.

