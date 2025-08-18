Impresionante accidente: Motociclista "vuela" por los aires tras chocar contra la puerta de un vehículo

Un impactante video captado por cámaras de vigilancia muestra el preciso momento en que un motociclista impacta de lleno contra la puerta de un automóvil estacionado, saliendo despedido por los aires en un brutal choque. El incidente ha generado gran conmoción en redes sociales y ha puesto en evidencia la importancia de la precaución al abrir las puertas de un vehículo.

El suceso se desencadenó cuando el conductor del auto, al parecer con los espejos empañados, abrió la puerta sin percatarse de que una moto se acercaba a gran velocidad. El motociclista, incapaz de frenar o esquivar el obstáculo, chocó de frente. El impacto fue tan fuerte que el hombre salió proyectado varios metros por el aire, mientras que su vehículo se deslizó por el pavimento. Sucedió en Buenos Aires, Argentina, el pasado viernes por la noche.

De inmediato, varios testigos se acercaron para auxiliar al herido, mientras que una patrulla policial llegó en pocos segundos al lugar. Minutos después, una ambulancia trasladó al motociclista a un hospital local, donde los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro, según reporta el portal TN con información de Beats Radio.

Vea el video:

