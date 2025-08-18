TEMAS DE HOY:
“¡Léelo!”: Un hombre descubre la infidelidad de su pareja en un “baby shower” (Video)

Un hombre reveló la infidelidad de su pareja, en la fiesta de 'baby shower'.

Ligia Portillo

18/08/2025 12:58

“¡Léelo!”: Un hombre descubre la infidelidad de su pareja en un “baby shower” (Video). Foto: Captura de pantalla
Un papel en la mano, una verdad en el aire y un hombre herido que, entre lágrimas y enojo, decidió narrar su dolor frente a su pareja. “Tómalo, léelo, ese es el papel donde ahí dice que tú me estás engañando”, se escucha repetir en un “Baby Shower”.

El hombre visiblemente afectado, aseguró ser “un gran hombre, un buen hombre” y pide disculpas no solo a la familia de ella —“tu mamá, tu papá, tu tía, que son buenas personas”—, sino también a sí mismo, por haber confiado en alguien que, según sus palabras, lo traicionó.

 

“Yo no voy a culpar al niño porque él no tiene culpa”, declara, dejando entrever que la supuesta infidelidad estaría relacionada con un embarazo o una relación paralela. Sin embargo, lo que más resalta es su firme decisión de marcharse: “Yo no me voy a quedar ahí. Yo me voy porque entiendo que merezco algo mejor. Ningún hombre merece eso”.

El discurso, cargado de reproches y sentimientos encontrados, terminó con la entrega de ropa, objetos y recuerdos como “regalos en esta revelación”.

El vídeo, compartido miles de veces, ha generado un torbellino de comentarios, desde quienes lo defienden como un hombre dolido y valiente, hasta quienes cuestionan la exposición pública de un momento tan íntimo. 

 

