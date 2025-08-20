Bombero en estado crítico tras explosión en silo de empresa maderera en Santa Cruz

Al menos 10 bomberos resultaron heridos este martes tras un incendio y explosión en un silo de una empresa maderera, ubicado en la zona del Cambódromo y sexto anillo.

De los heridos, cuatro fueron hospitalizados y uno de ellos se encuentra en estado crítico, según un informe preliminar.

Traslado de heridos

La explosión se produjo mientras los bomberos realizaban tareas de enfriamiento, luego de controlar el fuego en el silo que, presuntamente, contenía aserrín.

Las unidades de emergencia trasladaron a los afectados a distintos centros médicos:

Dos bomberos de la Policía fueron llevados al Hospital Obrero .

fueron llevados al . Dos bomberos voluntarios fueron ingresados a una clínica privada.

Uno de los bomberos debió ser sometido a una cirugía de urgencia y se encuentra en estado crítico, mientras que los otros tres presentan quemaduras de primer y segundo grado en manos y rostro.

Se espera el parte médico oficial

El estado de salud de los heridos será confirmado en las próximas horas por los centros médicos. Los otros seis afectados no fueron hospitalizados y están siendo atendidos de manera ambulatoria.

