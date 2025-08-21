TEMAS DE HOY:
Autoridades entregan Medalla de Honor a bomberos heridos en explosión de silo en Santa Cruz

El presidente Luis Arce dispuso que los bomberos reciban apoyo y acompañamiento a través del Ministerio de Salud.

Naira Menacho

21/08/2025 19:51

Santa Cruz

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, y el comandante general de la Policía visitaron este jueves a los bomberos que resultaron heridos en la explosión de un silo en la zona del Cambódromo, Santa Cruz, registrada el martes pasado.

Los efectivos sufrieron quemaduras de primer y segundo grado mientras controlaban el incendio. En el marco de la visita, las autoridades entregaron la Medalla de Honor como reconocimiento a los servicios prestados a la ciudadanía.

El encuentro se realizó en la clínica Figueroa, donde los uniformados se encuentran bajo atención médica.

“El presidente ha instruido el apoyo y acompañamiento a través del Ministerio de Salud y también que se haga el reconocimiento que se merecen nuestros bomberos de la Policía Boliviana”, señaló Ríos.

El ministro hizo un llamado a los ciudadanos que cuestionan y ponen en tela de juicio el trabajo que realizan los uniformados.

“Casos como estos deben permitirnos reflexionar sobre el valor y el reconocimiento que debemos tener hacia la Policía Boliviana. Les hemos transmitido nuestra gratitud y apoyo hasta que su salud esté plenamente restablecida”.

 

