Dos bomberos permanecen en terapia intensiva tras explosión en Santa Cruz

Dos de los cuatro bomberos heridos en una explosión durante un incendio en el Parque Industrial de Santa Cruz se encuentran en terapia intensiva con quemaduras de segundo y tercer grado en el 60% y 70% de sus cuerpos. Los otros dos bomberos están conscientes y se recuperan de las lesiones.

La explosión ocurrió este martes por la tarde en un silo que contenía aserrín, un material altamente inflamable. El siniestro se inició cerca de las 14:00 horas en una empresa maderera. A pesar de los esfuerzos del personal, que había logrado controlar gran parte del fuego, una explosión inesperada hirió gravemente a los cuatro bomberos mientras realizaban labores de enfriamiento.

El Comandante de Bomberos visitó hoy a sus camaradas en la clínica privada para conocer su estado de salud y expresó su preocupación. Hizo un llamado a la población para que evite encender fogatas o realizar quemas, especialmente en esta temporada de vientos, ya que estas acciones ponen en riesgo tanto a los vecinos como al personal de emergencia.

Los dos bomberos más gravemente heridos han sido sometidos a cirugías de urgencia para intentar estabilizar su condición. Su estado es delicado, y están bajo constante monitoreo médico.

