Dos bomberos permanecen en terapia intensiva tras explosión en Santa Cruz

Cuando habían logrado controlar gran parte del fuego, una explosión inesperada hirió gravemente a los bomberos que realizaban labores de enfriamiento.
20/08/2025 12:14
Dos de los cuatro bomberos heridos en una explosión durante un incendio en el Parque Industrial de Santa Cruz se encuentran en terapia intensiva con quemaduras de segundo y tercer grado en el 60% y 70% de sus cuerpos. Los otros dos bomberos están conscientes y se recuperan de las lesiones.
La explosión ocurrió este martes por la tarde en un silo que contenía aserrín, un material altamente inflamable. El siniestro se inició cerca de las 14:00 horas en una empresa maderera. A pesar de los esfuerzos del personal, que había logrado controlar gran parte del fuego, una explosión inesperada hirió gravemente a los cuatro bomberos mientras realizaban labores de enfriamiento.
El Comandante de Bomberos visitó hoy a sus camaradas en la clínica privada para conocer su estado de salud y expresó su preocupación. Hizo un llamado a la población para que evite encender fogatas o realizar quemas, especialmente en esta temporada de vientos, ya que estas acciones ponen en riesgo tanto a los vecinos como al personal de emergencia.
Los dos bomberos más gravemente heridos han sido sometidos a cirugías de urgencia para intentar estabilizar su condición. Su estado es delicado, y están bajo constante monitoreo médico.
