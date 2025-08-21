TEMAS DE HOY:
Feminicidio en La Paz Ataque a policía Cisterna arde en llamas

26ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Luchan por su vida: dos bomberos heridos en explosión serán intervenidos quirúrgicamente

Cuatro bomberos permanecen hospitalizados. Dos presentan quemaduras graves y requieren cirugía. 

Naira Menacho

20/08/2025 21:04

Foto: RR.SS.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Los cuatro bomberos de la Policía que resultaron heridos en la explosión registrada en el sexto anillo, zona del Cambódromo de Santa Cruz, continúan internados, informó este jueves el equipo médico que los atiende.

El doctor José Antonio Saat, responsable del tratamiento, indicó que dos de los uniformados serán sometidos a cirugía, debido a la gravedad de sus lesiones. Los otros dos pacientes presentan quemaduras en el 6% y 8% de su cuerpo, principalmente en las manos, y evolucionan de manera favorable.

“Su evolución es lenta, pero favorable. De los dos más graves, uno continúa en cuidados intensivos y el otro está más estable en sala”, explicó Saat.

El médico destacó la rápida reacción de los equipos de emergencia, que lograron trasladar a los bomberos heridos en un tiempo de 5 a 7 minutos hacia el hospital, lo que permitió una atención oportuna y especializada.

La condición de los heridos continúa en evaluación, mientras avanzan las investigaciones sobre las causas de la explosión.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD