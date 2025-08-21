Luchan por su vida: dos bomberos heridos en explosión serán intervenidos quirúrgicamente

Los cuatro bomberos de la Policía que resultaron heridos en la explosión registrada en el sexto anillo, zona del Cambódromo de Santa Cruz, continúan internados, informó este jueves el equipo médico que los atiende.

El doctor José Antonio Saat, responsable del tratamiento, indicó que dos de los uniformados serán sometidos a cirugía, debido a la gravedad de sus lesiones. Los otros dos pacientes presentan quemaduras en el 6% y 8% de su cuerpo, principalmente en las manos, y evolucionan de manera favorable.

“Su evolución es lenta, pero favorable. De los dos más graves, uno continúa en cuidados intensivos y el otro está más estable en sala”, explicó Saat.

El médico destacó la rápida reacción de los equipos de emergencia, que lograron trasladar a los bomberos heridos en un tiempo de 5 a 7 minutos hacia el hospital, lo que permitió una atención oportuna y especializada.

La condición de los heridos continúa en evaluación, mientras avanzan las investigaciones sobre las causas de la explosión.

