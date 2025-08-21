Bombero herido en explosión continúa hospitalizado pero estable

El subteniente José Luis Molina, se encuentra hospitalizado y en estado estable, luego de sufrir quemaduras de tercer grado en el rostro y los brazos tras una explosión ocurrida esta semana en una fábrica ubicada en la zona norte de la ciudad.

El accidente se produjo cuando los bomberos trabajaban en el enfriamiento de un cilindro de aproximadamente 30 metros de altura, cargado con aserrín. El cilindro cedió, cayó repentinamente y generó una fuerte explosión que afectó directamente a los efectivos que se encontraban en el lugar.

Molina fue uno de los más afectados. Su hermano, Maximiliano Molina, informó que el subteniente ya muestra señales de recuperación:

“Solo me han dicho que está estable. En el video y la información que me dieron, sufrió quemaduras de tercer grado en la cara y los brazos”, señaló. “Él ya está un poco consciente”, agregó.

José Luis Molina lleva dos años destinado a la unidad de bomberos y se encontraba cumpliendo su labor cuando ocurrió el siniestro.

La familia agradece el apoyo recibido hasta el momento, pero pide ayuda económica para cubrir los gastos médicos. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 78696546.

Mira la programación en Red Uno Play