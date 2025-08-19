Una fuerte explosión registrada la tarde de este martes en un silo de una empresa maderera dejó al menos 10 bomberos heridos. El hecho ocurrió en la zona del Cambódromo y sexto anillo, cuando realizaban labores de enfriamiento tras un incendio aparentemente controlado.

El incendio se inició cerca de las 14:00 horas, en un silo que presuntamente contenía aserrín, un material altamente inflamable. Equipos de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios acudieron al lugar tras la alerta y lograron controlar las llamas inicialmente.

Sin embargo, mientras realizaban tareas de enfriamiento para evitar una posible reactivación del fuego, una explosión repentina sorprendió al personal en el lugar.

El momento quedó registrado en video

En las imágenes difundidas se observa cómo el fuego parecía bajo control. Segundos después, una fuerte explosión lanza a los bomberos al suelo y extiende llamas incluso más allá de una barda de ladrillos que separaba a otros miembros del equipo.

Algunos bomberos tuvieron que trepar la barda para huir del fuego, mientras otros se retiraban con quemaduras visibles. Las ambulancias los trasladaron rápidamente al hospital Obrero para recibir atención médica.

Hasta el momento se reportan 10 bomberos heridos con quemaduras de primer y segundo grado. El número podría variar en las próximas horas, de acuerdo al informe médico.





