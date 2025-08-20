Dos bomberos en terapia intensiva tras incendio; comandante visita a heridos

El comandante Departamental de la Policía, Cnl. Msc. Rolando Raúl Rojas, visitó este miércoles a los bomberos afectados por el incendio en un silo del Cambódromo, quienes sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte de su cuerpo.

La autoridad llegó al hospital Obrero 400 camas, donde conversó con el sargento Rodrigo Quellca Bautista, uno de los uniformados heridos. Tras la visita, se activó la coordinación con la Dirección Departamental de Bienestar y Salud Social para garantizar atención médica continua y especializada.

Según el reporte actualizado, dos de los cuatro bomberos heridos permanecen en terapia intensiva, con quemaduras en el 60% y 70% de sus cuerpos. Ambos fueron sometidos a cirugías de urgencia para estabilizar su condición.

Los otros dos bomberos presentan lesiones de menor gravedad, se encuentran conscientes y en proceso de recuperación.

“La institución está haciendo el seguimiento para asegurar la atención que requieren”, informaron desde la Policía.

