Un video publicado recientemente en redes sociales muestra cómo una primera cita tras conocerse únicamente por internet no salió como se esperaba, generando controversia entre los internautas.

La situación ocurrió en una terminal en Colombia, donde un joven esperaba encontrarse con una mujer con la que había estado conversando virtualmente.

Así fue la cita: Expectativa vs. realidad

En el clip, el hombre muestra la foto de la joven a la cámara mientras espera: “Quedé de verme con esta muchacha, pero no la veo por ningún lado”.

Minutos después, una joven se acerca, y el joven, visiblemente nervioso, comenta: “Ahí se viene acercando, no creo que sea esa”.

Al presentarse, surge la incomodidad: “¿Usted es Diana? Pero usted no es la que muestra en la foto”, dice el hombre.

La joven responde intentando mantener la armonía: “Pues un poco diferente, ¿no?”, a lo que él replica:

“¿Un poco? Mucho. Usted se muestra más diferente en fotos en redes”.

Intentando suavizar el momento, la mujer agrega: “Pero lo importante es que ya estamos acá”.

Finalmente, el joven se excusa: “Creo que tengo que irme… me están llamando”, generando un cierre abrupto de la cita.

El video ha obtenido cerca de 90 mil reacciones y los comentarios reflejan la polarización de opiniones: algunos critican la falta de cortesía del joven, mientras que otros cuestionan la presión sobre la apariencia física.

