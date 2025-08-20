Este caso se ha convertido en un ejemplo viral sobre la expectativa frente a la realidad en citas virtuales.
20/08/2025 19:39
Un video publicado recientemente en redes sociales muestra cómo una primera cita tras conocerse únicamente por internet no salió como se esperaba, generando controversia entre los internautas.
La situación ocurrió en una terminal en Colombia, donde un joven esperaba encontrarse con una mujer con la que había estado conversando virtualmente.
Así fue la cita: Expectativa vs. realidad
El video ha obtenido cerca de 90 mil reacciones y los comentarios reflejan la polarización de opiniones: algunos critican la falta de cortesía del joven, mientras que otros cuestionan la presión sobre la apariencia física.
