Finalizó el cómputo oficial de actas en La Paz: el PDC ganó con 47,05%

El cómputo oficial en el departamento de La Paz ha finalizado, confirmando una contundente victoria del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que se posicionó en primer lugar con el 47,05 % de los votos (697.751 sufragios). Este resultado consolida al PDC como la fuerza política dominante en la región paceña, con una diferencia de más de 450.000 votos sobre sus rivales más cercanos.

En segundo lugar quedó la alianza LIBRE, con el 16,17 % (239.830 votos), apenas superando por un estrecho margen a la alianza UNIDAD, que obtuvo el 16,09 % (238.685 votos).

De acuerdo con los datos del Tribunal Supremo Electoral, fueron computadas 9.099 actas en todo el departamento, con 2.047.825 ciudadanos habilitados para votar. Se emitieron 1.868.186 votos en total, de los cuales 1.482.994 fueron válidos.

Pasadas las 21:00 de este miércoles, el Tribunal anunció que llegada de las últimas actas de votación al centro de cómputo, desde Puerto Araona y Santa Rosa de la Provincia Abel Iturralde.

El único departamento que aún falta por culminar el cómputo oficial es Cochabamba.

