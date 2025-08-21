Descubren en Costa Rica un extraño tiburón de piel naranja y ojos blancos

Un inusual tiburón con una brillante tonalidad anaranjada fue capturado recientemente frente a las costas de Costa Rica, sorprendiendo tanto a pescadores como a científicos por su extraña apariencia.

El ejemplar, un tiburón nodriza de más de dos metros de largo, fue atrapado durante una excursión de pesca deportiva cerca del Parque Nacional de Tortuguero, a unos 37 metros de profundidad.

A diferencia de la coloración marrón característica de su especie, este tiburón presentaba un llamativo color naranja, atribuido a una rara condición genética conocida como xantismo o xantocromismo, un trastorno de pigmentación que produce tonos amarillos o dorados debido a la ausencia de pigmentos rojos.

Según expertos, esta es la primera vez que se documenta el xantismo en peces cartilaginosos del Caribe, grupo al que pertenecen tiburones, rayas y mantarrayas. Así lo indicó una investigación realizada por la Universidad Federal de Río Grande, en Brasil, que colabora en el análisis del caso.

Además de la pigmentación anormal, el tiburón también presentaba características propias del albinismo, como un par de ojos completamente blancos, lo que ha generado aún más interés entre los investigadores marinos.

“Este tipo de mutaciones genéticas hacen que los animales sean más visibles para los depredadores y les reducen significativamente las probabilidades de supervivencia en la naturaleza”, explicó un investigador del equipo que analiza el hallazgo.

Los tiburones nodriza suelen depender de su color marrón oscuro para camuflarse con el fondo marino y evitar tanto a los depredadores como a sus propias presas. La alteración de este rasgo natural los hace más vulnerables en su ecosistema.

