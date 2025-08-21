TEMAS DE HOY:
Madre y bebé muertos Cisterna arde en llamas Feminicidio en La Paz

Política

Delegado alterno del PDC acusa a Rodrigo Paz de negociar candidaturas con el MAS

El delegado alterno también arremetió contra Edman Lara, candidato a la vicepresidencia por el PDC, a quien calificó de "resentido social" y "una amenaza para la democracia".

Red Uno de Bolivia

20/08/2025 21:34

Delegado alterno del PDC acusa a Paz de negociar candidaturas con el MAS
Bolivia

El delegado alterno del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Víctor Hugo Velasco, afirmó que Rodrigo Paz habría negociado candidaturas a diputados con el Movimiento Al Socialismo (MAS) a espaldas de la dirigencia nacional.

Según Velasco, la mayoría de los diputados del PDC serían en realidad militantes del MAS, lo que, a su juicio, representa un "engaño" al pueblo boliviano. "En la Cámara Baja, tenemos dos diputados del Partido Demócrata Cristiano. Tenemos uno en senadores y el resto es la gente del MIR y la mayoría de los parlamentarios, incluido el primer senador por La Paz es de Morena y es del MAS", afirmó.

El delegado alterno también arremetió contra Edman Lara, candidato a la vicepresidencia por el PDC, a quien calificó de "resentido social" y "una amenaza para la democracia". Velasco aseguró que la postulación de Lara fue rechazada por la dirigencia del partido. También dijo que se estaría infiltrando a militantes del MAS en la estructura del PDC en varias provincias.

"Lo más peligroso, lo más desastroso que le ha podido pasar a nuestro partido es tener al señor Edman Lara incrustado entre medio, una gente que la dirigencia lo había rechazado, pero este señor es un resentido social y es una amenaza para la democracia, es una amenaza para todos los bolivianos porque es un señor lleno de odio, de rencor, es un señor que nunca fue aceptado en el partido", aseveró.

Estas declaraciones del delegado del PDC se dan en un momento crucial, ya que Rodrigo Paz se enfrentará en la segunda vuelta de las elecciones contra Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre. Hasta el momento, el candidato presidencial no ha emitido un pronunciamiento sobre las acusaciones.

 

 

