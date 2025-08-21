TEMAS DE HOY:
Tuto Quiroga critica a Edman Lara: “Yo recibí insultos, pero su compañero de fórmula recibió amenazas”

El candidato de Libre afirmó que los adversarios recurren a los insultos al no tener propuestas. 

Naira Menacho

20/08/2025 20:52

Foto: Captura.
Santa Cruz

En conferencia de prensa, el candidato presidencial de Alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, se refirió este miércoles a las declaraciones del postulante a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, a quien acusó de recurrir a los insultos y amenazas en lugar de propuestas.

“Yo ya estoy acostumbrado, me da pena por Rodrigo porque está justificando esto como si fuera coloquial, pero no es coloquial. Uno recurre a los insultos cuando no tiene propuesta”, declaró Quiroga.

Señaló que, aunque él recibió insultos, el compañero de fórmula de Lara fue quien recibió “amenazas de cárcel”.

“Yo recibí insultos, pero su compañero de fórmula recibió amenazas”, aseguró Quiroga, en alusión a las expresiones vertidas por Lara en su llegada a El Alto.

El candidato de Alianza Libre afirmó que la política debe enfocarse en debates de ideas y propuestas, y no en descalificaciones. “Es una pena y ojalá que entre en razón”, insistió.

 

