EEUU despliega buques de guerra cerca de Venezuela en operativo contra el narcotráfico

El gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, envió tres buques de guerra equipados con el sistema de misiles Aegis hacia aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela, en el marco de una operación contra el narcotráfico.

La información fue confirmada por una fuente oficial citada por la AFP, bajo condición de anonimato. Según medios estadounidenses, Washington también evalúa el envío de 4.000 marines a la región.

Contexto de la medida

El despliegue se produce después de que Washington aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusado por la justicia estadounidense de supuestos vínculos con el narcotráfico.

La secretaria de prensa de Trump, Karoline Leavitt, señaló que el mandatario está dispuesto a usar “todos los medios del poder estadounidense” para frenar el tráfico de drogas.

“El presidente Trump ha sido claro y consistente: está preparado para traer a los responsables ante la justicia”, declaró Leavitt, quien calificó al gobierno venezolano de “cártel del narcoterror”.

Respuesta desde Caracas

En respuesta, Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos como parte de la estrategia de defensa territorial ante lo que calificó como amenazas de Washington.

La tensión bilateral se intensifica en un contexto en el que Estados Unidos no reconoce las últimas reelecciones de Maduro y lo acusa de encabezar el Cartel de los Soles, señalado como una organización criminal vinculada al narcotráfico.

