Cámara de Diputados de Brasil aprueba ley que impone controles a redes sociales para proteger a menores

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles una ley que amplía las obligaciones de las plataformas digitales para proteger a los menores en redes sociales, en medio de un escándalo por presunta explotación sexual infantil vinculado al influenciador Hytalo Santos.

La propuesta establece que las redes sociales deberán realizar verificaciones de edad más estrictas y vincular las cuentas de menores de 16 años a las de sus padres, quienes podrán supervisar el tiempo de uso y los contactos de sus hijos.

Además, las plataformas estarán obligadas a reportar contenidos de aparente explotación o abuso sexual a las autoridades brasileñas.

Sanciones y controles

La nueva normativa veta la autodeclaración de edad como mecanismo de control para acceder a contenido adulto. En caso de incumplimiento, las plataformas se exponen a multas de hasta 50 millones de reales (unos 9 millones de dólares), suspensiones o incluso prohibición de operar en casos de reincidencia.

La ley entrará en vigor un año después de la sanción presidencial, aunque antes deberá volver al Senado para su aprobación definitiva.

Un debate político abierto

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva respaldó la iniciativa al advertir que “la sociedad estará bajo constante amenaza sin la regulación de las Big Techs”.

Desde la oposición, sectores de derecha acusan al gobierno de intentar “censurar” las plataformas digitales.

El debate ocurre en un contexto de tensiones diplomáticas con Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump acusó a Brasil de “atacar” a las empresas tecnológicas estadounidenses. Washington respondió con un arancel del 50% a las exportaciones brasileñas, lo que agudizó la crisis comercial entre ambos países.

