El fútbol africano atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Razak Omotoyossi, exdelantero de Benín que dejó huella en varios continentes. La noticia fue anunciada este 19 de agosto de 2025 y rápidamente generó conmoción entre clubes, compañeros y aficionados que lo consideraban un referente del balompié africano.

Nacido en Nigeria en 1985, Omotoyossi decidió representar a Benín, país con el que disputó 55 partidos y marcó 21 goles. Su nombre ganó proyección internacional en la temporada 2007-2008, cuando brilló con el Helsingborgs IF de Suecia en la Copa UEFA, torneo donde se convirtió en uno de los máximos artilleros junto a figuras como Henrik Larsson y Luca Toni.

Su carrera lo llevó a vestir camisetas en distintas ligas del mundo, entre ellas el FC Sheriff de Moldavia, el Al-Nassr de Arabia Saudita, el Metz de Francia y el Zamalek de Egipto, además de equipos en Marruecos, Turquía y Ghana. En sus últimos años, jugó para el JA Cotonou de Benín, donde también se dedicó a impulsar proyectos sociales enfocados en jóvenes futbolistas.

Aunque no se han revelado las causas de su fallecimiento, su legado permanece intacto. Omotoyossi es recordado como un goleador incansable, un trotamundos del fútbol y una inspiración para las nuevas generaciones de jugadores africanos.

