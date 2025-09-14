La comunidad deportiva de Costa Rica se encuentra consternada tras la muerte de Eddy González Jarquín, ex portero de Municipal Liberia, quien falleció en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo en el peaje de Alajuela. González, de 22 años, había formado parte de las ligas menores del equipo, según confirmó Felipe Castillo, encargado de prensa del club.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el accidente se registró aproximadamente a las 12:55 a. m., cuando el vehículo en el que se desplazaba González colisionó contra una de las casetas del peaje por causas que aún se desconocen.

Al lugar se movilizaron unidades de soporte básico y de rescate. Los socorristas confirmaron que González falleció debido a múltiples traumas al llegar a la escena. Su acompañante, una joven, sufrió un fuerte trauma abdominal y fue trasladada en estado crítico al Hospital San Rafael de Alajuela.

El club Municipal Liberia expresó su pesar por la pérdida del joven deportista, recordando su paso por las divisiones menores y su contribución al equipo durante su etapa como futbolista. La tragedia ha generado conmoción entre familiares, amigos y seguidores del fútbol nacional.

