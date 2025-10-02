¡Impactaron contra un árbol! Futbolistas brasileños sufren un accidente automovilístico

Un grave accidente automovilístico sacudió al fútbol brasileño en Polonia. El pasado domingo 28, tres jugadores sudamericanos resultaron involucrados en un siniestro vial en el distrito de Płowce. El vehículo en el que viajaban se salió de la vía, dio varias vueltas y terminó impactando contra un árbol, de acuerdo al reporte del diario Ge Sport.

Entre los ocupantes estaba el centrocampista Kayo Lopes, exjugador de Ipatinga y Uberlândia, quien sufrió las heridas más graves. El futbolista debió someterse a una cirugía de columna cervical y permanece internado en la UCI, sedado y bajo cuidados intensivos.

En tanto, el delantero Brendon Pereira, actual jugador del BKS Sparta Brodnica, y el defensor Pedro Guilherme, exintegrante del mismo club y quien conducía el coche, solo sufrieron lesiones leves y recibieron el alta médica poco después. Brendon relató que el accidente ocurrió al regresar del aeropuerto, tras acompañar al padre de Pedro.

La madre de Kayo, Michele da Silva, confirmó que su hijo se encuentra estable y destacó el apoyo del club polaco, que suspendió entrenamientos y partidos para priorizar la recuperación de su jugador. Paralelamente, la institución lanzó una campaña de donaciones para cubrir los elevados costos médicos y facilitar la llegada de la familia del mediocampista desde Brasil.

El Sparta Brodnica declaró en sus redes oficiales que el estado de Kayo Lopes continúa siendo delicado y que la ayuda solidaria es urgente para sostener su tratamiento. Mientras tanto, Brendon Pereira y Pedro Guilherme se recuperan de manera favorable.

